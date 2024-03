Canone, prelievi e bonifici GRATIS: l'offerta Conto Corrente Arancio

Conto Corrente Arancio di ING è conveniente, ma soprattutto senza spese per coloro che decidono di attivare il “Modulo Zero Vincoli”: nessun canone, prelievi gratuiti e bonifici SEPA senza costi, per un intero anno. Scopri tutti i vantaggi e come attivare questa promozione.

Non solo canone zero: ecco i vantaggi

L’offerta di Conto Corrente Arancio di ING ti permette di ottenere di zero canone per un intero anno, senza vincoli particolari. E le buone notizie non finiscono qui: se hai uno stipendio, una pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro, il canone resta gratuito anche dopo il primo anno, offrendoti un risparmio continuo e duraturo. In alternativa, al termine del periodo promozionale, pagherai solamente 2 euro al mese, mantenendo comunque un costo estremamente contenuto.

Chi non ha mai dovuto fare i conti con le spese di prelievo in contanti? Con il Conto Corrente Arancio di ING, puoi dire addio a queste incombenze. Prelievi gratuiti con carta di debito in Italia e in Europa, senza costi aggiuntivi o sorprese sul tuo estratto conto.

Anche i bonifici SEPA, comunissima nonché necessaria operazione bancaria per molti, possono essere effettuati online o tramite il Servizio Clienti senza alcun costo, fino a 50 mila euro. Altri vantaggi includono pagamenti MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche senza commissioni e un modulo assegni all’anno.

Aprire il Conto Corrente Arancio di ING è semplice e veloce, grazie alla procedura completamente online con firma digitale. Basta seguire questi semplici passaggi:

Clicca su “Apri Conto Corrente Arancio” per avviare la procedura di apertura

Aggiungi il “Modulo Zero Vincoli” e le carte di pagamento desiderate

Attiva il Conto Corrente Arancio effettuando un bonifico e potrai iniziare a utilizzarlo immediatamente

Durante la procedura di apertura, puoi identificarti rapidamente e senza attese utilizzando lo SPID.