Canon presenta la telecamera di sicurezza PowerShot PX

La telecamera di sorveglianza domestica PowerShot PX di Canon arriva in Europa e nel Regno Unito ad un prezzo da top di gamma.

Canon Powershot PX: le caratteristiche

Canon ha svelato la telecamera di sorveglianza domestica PowerShot PX in Europa e nel Regno Unito. La videocamera portatile ha un costo leggermente alto: 499,99€. Per quel prezzo, si ottiene una fotocamera potente che racchiude diverse funzionalità di fascia alta. Di fatto, la PowerShot PX è in grado di scattare foto e registrare video in casa che possono essere visualizzati in seguito su un portatile o altrove.

Non di meno, è una telecamera di sorveglianza domestica che cattura ricordi felici. Può scattare automaticamente foto e video utilizzando la funzione di riconoscimento del soggetto integrata.

In effetti, la PowerShot PX ha il classico look di una telecamera di sicurezza e questo potrebbe creare confusione, poiché è stata progettata come una telecamera per i ricordi di famiglia.

Sarà venduta a 499,99 euro in Europa e 449,99 sterline nel Regno Unito. Il gadget deve ancora essere disponibile negli Stati Uniti, anche se si prevede che la disponibilità globale possa essere ampliata successivamente.

Specifiche tecniche

Il prodotto di Canon ha un sensore CMOS da 11,7 MP 1/2,3 pollici. Può registrare foto da 11 MP in formato JPEG, video MP4 full HD (1920 x 1080) all'interno di una scheda microSD da 16 GB. Dispone inoltre di un meccanismo di panoramica e inclinazione, che consente alla camera di spostarsi di 340 gradi da sinistra a destra e di 110 gradi verticalmente in entrambe le direzioni.

Questo modulo permette di avere un'inquadratura intelligente delle foto che la colloca in una classe diversa dalle tradizionali telecamere di sicurezza. Con la connettività Wi-Fi e Bluetooth disponibile, si possono trasferire facilmente foto e video sul proprio PC. Con l'uso dell'app connessa, si possono ordinare e selezionare i contenuti. La PowerShot PX ha anche una funzione di controllo vocale che può essere attivata per registrare un'immagine specifica.

Non si fa menzione della capacità di intelligenza artificiale per la funzione di riconoscimento del soggetto, che ovviamente limita la funzionalità del nuovo gadget del costruttore nipponico.