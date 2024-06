Canon EOS R50 in super offerta: il prezzo crolla al minimo storico (Amazon)

La Canon EOS R50 è una fotocamera mirrorless compatta e versatile, progettata per essere perfetta sia per i principianti che per i fotografi più esperti. E poi c’è il bellissimo display con rotazione a 360 gradi: perfetto anche per chi ama registrare i VLOG.

Oggi è in offerta su Amazon a 626€, con un ottimo sconto sul suo prezzo precedente di quasi 800€. E’ il miglior prezzo a cui sia mai stata proposta sull’e-commerce.

Equipaggiata con un sensore APS-C da 24MP e il processore DIGIC X, la R50 offre una qualità d’immagine elevata con colori vivaci e dettagli nitidi. La velocità di scatto continuo è impressionante, raggiungendo fino a 12 fps con l’otturatore meccanico e 15 fps con l’otturatore elettronico.

Il sistema di autofocus ibrido fase-rilevamento è molto efficace, capace di tracciare occhi, volti, animali e veicoli con precisione. Se la cava molto bene anche con i video, grazie alla possibilità di registrare filmati in 4Ka 30 fps e Full HD fino a 120 fps. La qualità video è eccellente, con colori accurati e dettagli nitidi grazie all’oversampling 6K. E ovviamente ha il microfono integrato – al netto della possibilità di usare anche microfoni esterni.

L’autonomia è adeguata, grazie alla capacità di effettuare fino a circa 400 scatti con una singola carica. Si ricarica comodamente grazie ad un normale connettore USB-C. Cosa aspetti? Acquistala subito ad un prezzo imperdibile!