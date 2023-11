Candy, la BOMBA: lavasciuga SMART a prezzo ridicolo su Amazon (339€)

Se sei alla ricerca di una lavasciuga di alta qualità che combini prestazioni eccezionali con funzionalità avanzate, allora Candy Smart CSWS 4852DE/1-11 è la scelta perfetta per te. Questo elettrodomestico innovativo offre un’esperienza di lavaggio e asciugatura superiore, rendendo il tuo bucato più facile e conveniente che mai. Attualmente in assurdo sconto su Amazon, completando al volo il tuo ordine puoi portarla a casa a 339,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Questa ottima macchina è dotata di un potente motore che garantisce una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto. Questo significa che i tuoi vestiti saranno asciugati in modo rapido ed efficiente, riducendo i tempi di asciugatura. Con una capacità di 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura, può gestire anche i carichi più pesanti, risparmiandoti tempo e sforzo.

Grazie alla connettività NFC, puoi controllare e gestire la tua Candy Smart CSWS 4852DE/1-11 direttamente dal tuo smartphone. Basta scaricare l’app Candy Simply-Fi e avrai accesso a una serie di funzioni intelligenti, come la programmazione dei cicli di lavaggio, il monitoraggio del consumo energetico e la ricezione di notifiche quando il bucato è pronto. Inoltre, l’opzione vapore ti permette di eliminare facilmente le pieghe dai tuoi vestiti, garantendo risultati impeccabili.

Inoltre, è dotata di un rilevatore di KG che adatta automaticamente il consumo di acqua ed energia in base al peso del carico. Questo significa che non sprecherai risorse preziose quando lavi carichi più piccoli. Inoltre, con la classe energetica D, puoi essere sicuro che la tua lavasciuga offrirà prestazioni efficienti ed ecologiche.

Con le sue dimensioni di 60x53x85 cm, si adatta perfettamente agli spazi domestici moderni. Il suo design compatto ed elegante si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, offrendo allo stesso tempo una capacità generosa per soddisfare le tue esigenze di lavaggio e asciugatura.

Non perdere la straordinaria occasione Amazon a tempo limitato e completa al volo il tuo ordine per accaparrartela a 339€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: è già quasi finita nel momento in cui te la segnaliamo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.