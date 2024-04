Candela Yankee Candle: l'estiva profumazione “Latte Di Cocco” in giara grande scontata del 26%

Approfittate dell’offerta di Amazon per riempire la vostra casa con la deliziosa fragranza estiva “Latte Di Cocco” adesso al 26% in meno! Se siete amanti delle fragranze Yankee Candle, questa è un’offerta che non dovreste farvi sfuggire. Se invece non conoscete ancora la linea di profumazioni proposta da questa azienda, diventata ormai leader nel settore di candele e profumazioni per ambienti, questa promozione su Amazon vi permetterà di acquistare la vostra prima candela in giara grande a un prezzo veramente vantaggioso!

Candela Yankee Candle “Latte Di Cocco”: c’è già profumo di estate, ma ora a un prezzo speciale!

La Candela Yankee Candle nella profumazione “Latte Di Cocco” riempirà la vostra casa di una fragranza semplice e rinfrescante, con un tocco di dolcezza tropicale, che si diffonderà in maniera costante. In particolare, grazie al formato “giara grande” di ben 632 grammi, potrete godere da un minimo di 110 ore fino a un massimo di 150 ore di questa inebriante fragranza.

L’elegante giara di vetro è adatta a diversi stili di ambiente con una misura di 10×17 centimetri ed è dotata di chiusura ermetica per preservare la profumazione nel tempo. Inoltre, grazie agli stoppini totalmente in cotone, senza piombo e raddrizzati, la combustione della candela avverrà uniformemente garantendo un confortevole utilizzo ogni volta.

Trovate la Candela Yankee Candle “Latte Di Cocco” su Amazon al vantaggioso prezzo di 23.49 euro anziché 31.82 euro. Cominciate a prepararvi per l’estate risparmiando ben il 26% sul prezzo originale. Inoltre, grazie al servizio di Amazon Prime, avrete la consegna senza costi aggiuntivi e la possibilità di reso gratuito.