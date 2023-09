Cancellare i dati personali online non è più impossibile grazie a Incogni

Cancellare i propri dati personali online non è più una missione impossibile. Ora, infatti, è possibile affidarsi a Incogni. Si tratta di un semplice servizio in abbonamento che si occupa di gestire le pratiche per l’eliminazione dei dati dell’utente, contattando direttamente i “data broker” ovvero le aziende che controllano i dati degli utenti online.

Il servizio di Incogni costa 12,99 euro al mese + IVA. C’è, però, una promozione molto vantaggiosa: attivando il piano annuale, infatti, il prezzo si dimezza. In questo modo è possibile accedere a Incogni con una spesa di 6,49 euro al mese. Per attivare l’offerta è sufficiente accedere al sito ufficiale di Incogni tramite il link qui di sotto.

Incogni è il “segreto” per cancellare i propri dati personali online

Il funzionamento di Incogni è davvero semplice: il servizio si occupa di tutti gli aspetti collegati alla cancellazione dei dati online dell’utente. Attivando il tool, infatti, si andrà ad autorizzare Incogni a contattare i vari data broker richiedendo la cancellazione dei dati personali online.

L’utente non deve fare nulla: Incogni, infatti, si occupa di tutti gli aspetti che portano all’eliminazione dei dati personali dell’utente e fornisce anche aggiornamenti periodici in merito allo stato di avanzamento delle pratiche.

L’accesso al servizio prevede un abbonamento mensile. Il costo è di 12,99 euro + IVA. Optando per l’abbonamento annuale, invece, c’è uno sconto. In questo caso, la spesa sarà di 77,88 euro + IVA ovvero 6,49 euro al mese + IVA.

Si tratta, quindi, di una promozione particolarmente vantaggiosa. Per attivarla basta accedere al sito ufficiale di Incogni, tramite il link qui di sotto. Da notare che è disponibile una garanzia di rimborso integrale, esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. In questo modo è possibile “provare” Incogni verificandone nel dettaglio il funzionamento e iniziando le pratiche per la cancellazione dei dati personali.

