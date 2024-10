Un canale del digitale terrestre ora in HD! Come sintonizzarlo

La piattaforma digitale terrestre continua la sua evoluzione verso i nuovi standard trasmissivi. Pian piano molti canali TV si stanno adeguando, offrendo così una maggiore qualità nelle immagini trasmesse. Infatti, proprio in queste ore un altro canale TV è passato all’HD. Una novità interessante per chi ne può beneficiare fin da subito.

Protagonista di questa “trasformazione” è VideoTolentino 5. Si tratta di un canale TV presente nel Mux Locale 2 e disponibile per tutti i cittadini della Regione Marche.

Questo canale locale è sintonizzabile alla numerazione LCN 87 del tuo telecomando. Stando ai nuovi dati tecnici rilevati, ora trasmette con risoluzione 1088 x 960 pixel e codifica Mpeg-4 H-264.

C’è un altro canale che ha deciso di passare alla trasmissione HD sulla piattaforma digitale terrestre. Stiamo parlando di FM TV, presente nello stesso Mux Locale 2, disponibile alla numerazione LCN 75 del tuo telecomando. Anche questo canale trasmette con codifica Mpeg-4 H-264, ma comunque con risoluzione 720 x 576 pixel.

Digitale terrestre: come ricevere i due canali in HD

Come puoi ricevere sul tuo apparecchio questi due canali che ora trasmettono in HD sulla piattaforma digitale terrestre? Prima di tutto devi avere un televisore o un decoder compatibile ai nuovi standard tramsissivi DVB-T2 e codifica Mpeg-4. Una volta appurato questo puoi procedere in 2 modi:

attendere che la “ Risintonizzazione Automatica ” apporti autonomamente le modifiche;

” apporti autonomamente le modifiche; avviare la “Ricerca Automatica” dei canali tramite le impostazioni del tuo telecomando.

In questo modo potrai ottenere tutte le novità apportate dal digitale terrestre alla lista dei canali. Siccome queste modifiche avvengono spesso, il nostro consiglio è di verificare che il tuo apparecchio, se compatibile, abbia attiva la modalità di “Risintonizzazione Automatica”. Dopodiché è anche bene effettuare una “Ricerca Automatica” dei canali almeno una volta ogni 15 giorni o massimo 3 settimane.

In questo modo avrai sempre la lista dei canali del digitale terrestre aggiornata. Tutte le novità saranno disponibili sul tuo televisore per goderti al meglio la programmazione.