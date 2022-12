Campanello wireless con trasmettitore in OFFERTA a 17€ su Amazon

Sei stufo di non riuscire a sentire il campanello che suona e non vuoi spendere una marea di soldi per installarne uno nuovo? Allora goditi questa offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello il campanello wireless Secrui a soli 17,09 euro, applicando il coupon in pagina.

Con una spesa davvero ridicola potrai risolvere un sacco di problemi. Se hai una casa grande puoi installarlo facilmente in una stanza dove solitamente non sentiresti il campanello principale. Oppure puoi sostituire il tuo vecchio citofono con questo che ha ben 52 melodie e cinque livelli di volume tra cui scegliere. È resistente all’acqua e ha un potente ricevitore con una portata di 300 m.

Campanello wireless: installazione semplice e grande versatilità

Grazie alla sua semplicissima installazione potrai metterlo praticamente ovunque senza fatica. Infatti potrai semplicemente fissare il trasmettitore a una parete esterna con le viti, o con l’adesivo in dotazione. Invece il ricevitore sarà sufficiente collegarlo a una presa della corrente in una stanza di casa tua. Potrai addirittura accoppiare fino a 20 ricevitori e pulsanti.

È impermeabile con certificazione di grado IP55, per cui non dovrai preoccuparti di vento o pioggia, il tuo campanello resiste alle intemperie. Ha un raggio d’azione fino a 300 m e non interferisce con altre apparecchiature wireless. Potrai scegliere tra 7 colori LED, 5 livelli di volume e 52 suonerie. Se non desideri alcuna suoneria potrai impostare il ricevitore in modo che lampeggi solamente, avvisandoti così che qualcuno sta suonando a casa tua.

Questa è una super offerta che trovi solo su Amazon, ma dovrai fare veloce perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Se vuoi evitare di perdertela vai adesso su Amazon e acquista il tuo campanello wireless Secrui a soli 17,09 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per i clienti Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.