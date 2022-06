Campanello smart a 19€ su Amazon: PREZZACCIO pazzesco

Un prodotto utilissimo e di facilissima installazione. Il campanello smart ti permette di avere sotto controllo sempre chi c’è alla porta. Guardi e ascolti in tempo reale tramite l’applicazione per smartphone e – grazie al supporto in dotazione – senti un suono in tempo reale ogni volta che qualcuno suona.

La videocamera integrata ha un sensore FHD che ti garantisce visione perfetta anche di notte. Rapida connessione al WiFi e sei pronto. Approfitta al volo di questa super occasione su Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “K8KGKP75”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Campanello smart in sconto del 50% su Amazon

Un prodotto super semplice da installare in autonomia e configurare: non ci sono particolari cavi perché il dispositivo funziona attraverso batteria integrata ricaricabile. Pochi minuti soltanto e sei pronto a utilizzarlo senza alcun problema.

Ogni volta che qualcuno suonerà alla porta, il dispositivo entrerà in azione. Suonerà l’unità che avrai piazzato all’interno, ma – soprattutto – arriverà su smartphone una notifica e potrai controllare in tempo reale chi c’è, verificando audio e immagini.

Grazie al mini speaker integrato nel tuo campanello smart, puoi anche interagire con chi c’è alla porta, inviando dei messaggi vocali a partire dal tuo smartphone. Non perdere l’occasione di fare un super affare su Amazon, risparmiando il 50% su questo prodotto spettacolare. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “K8KGKP75”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido, disponibilità in promozione super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.