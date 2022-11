Campanello SMART 5 in 1 a 16€ su Amazon: occasione imperdibile

Il campanello smart 5 in 1 è un prodotto spettacolare. In qualsiasi momento, ti permette di avere sotto controllo chi c’è alla porta. Arriva a casa completo di tutto e non solo: grazie al funzionamento a batteria, non dovrai essere schiavo dei cavi. Direttamente da smartphone, verifichi tutto tramite applicazione.

Non perdere l’occasione di prenderlo a 16€ circa appena da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “8GBIEBTL”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità è limitata.

Campanello smart 5 in 1 a prezzo pazzesco da Amazon

A questo punto, ti starai chiedendo perché è una periferica intelligente. Beh, è presto spiegato:

puoi gestire tutto tramite applicazione per smartphone; arriva anche un Chime da posizionare all’interno di casa, che suonerà in tempo reale se qualcuno suona alla porta; puoi ascoltare tutto quello che accade grazie al microfono integrato; puoi interagire con chi c’è alla porta, grazie allo speaker integrato: mandi i messaggi vocali direttamente dall’applicazione per smartphone; non manca la visione notturna: il sensore fotografico integrato integra un sistema infrarossi che ti permetterà di vedere perfettamente anche al buio.

Insomma, un prodotto decisamente completo, che puoi installare in un attimo grazie al funzionamento tramite batteria. Basterà configurarlo velocemente tramite applicazione per smartphone e sarà subito pronto all’uso.

