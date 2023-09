Campanello senza fili: la SOLUZIONE al citofono rotto, a soli 13€ ora

Rimediare al citofono rotto non è mai stato né così semplice né così economico. Invece di cambiare tutta la cornetta, chiamare qualche tecnico e soprattutto spendere delle cifre importanti risolvi i tuoi problemi con un bel campanello senza fili moderno e funzionale.

Lo installi letteralmente in un secondo grazie al kit che trovi in confezione ed hai un nuovo metodo per sapere chi c’è fuori la porta. Pensa che ti bastano solo 13€ per portarlo a casa, tutto merito dello sconto su Amazon. Aggiungilo subito al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Campanello senza fili: facile da installare, semplice da utilizzare

Il campanello senza fili è letteralmente una salvezza. Lo puoi usare per aggiustare il tuo citofono, per allargare il raggio dello stesso o per rimpiazzarlo del tutto in negozi e case. Vista la sua semplicità di utilizzo è impossibile non rimanere estasiati.

Pensa che è composto da due pezzi: il campanello in sé e per sé e il ricevitore. Il primo lo fissi all’esterno con una semplice vite mentre il secondo lo metti in casa. Lo devi collegare ai fili della corrente? Assolutamente no, ti basta inserirlo in una presa come se fosse un elettrodomestico vero e proprio.

Ti segnalo che entrambi i pezzi hanno un LED blu integrato così anche nelle ore di buio è semplice identificarli.

Una volta eseguito questo passaggio il gioco è fatto: hai il tuo sistema in funzione e pronte all’utilizzo. Puoi personalizzare la suoneria, il volume e fare sonni tranquilli perché ha 300 metri di copertura e non sbaglia mai.

Naturalmente il sistema è impermeabile e creato ad hoc per stare in spazi esterni.

Cosa stai aspettando? Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo campanello senza fili a soli 13€ con lo sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.