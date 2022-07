Campanello senza fili, il più ECONOMICO su Amazon: risolve un problema

Citofono rotto o che sta dall’altra parte della tua casa? Nessun problema grazie all’aggiunta di un ottimo campanello senza fili in casa. Un prodottino geniale, economico ma che sa il fatto suo e ti semplifica la vita.

Questo qui che ti propongo è uno dei più economici su Amazon. Se approfitti ora della promozione, lo paghi appena 14€ e non potrai pentirtene. Con una portata così vasta funziona praticamente ovunque.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account non solo sono gratuite ma anche veloci in tutta Italia.

Campanello senza fili: cos’è e come funziona

Forse è la prima volta che ti imbatti in un campanello senza fili, ma ti spiego al volo come funziona. Grazie ai suoi due pezzi, puoi installarlo dove vuoi all’interno della tua abitazione. In modo particolare ti viene fornito un ricevitore e il campanello vero e proprio.

Il primo lo attacchi semplicemente a una spina all’interno mentre il secondo è da fissare al muro in prossimità del portone, del cancello o ovunque i tuoi amici e familiari dovrebbero citofonare. Effettuata queste due operazioni, il sistema entra in funzione dal primo secondo.

Con una portata di 300 metri non temi mal funzionamenti e soprattutto il pezzo da esterno è stato creato appositamente. Ciò significa che non teme acqua, umidità, sole, vento e così via.

Puoi personalizzarlo a piacimento grazie ai suoi 5 livelli di volume e 60 suonerie differenti. In più ha un indicatore LED geniale che ti fa sempre sapere se è in funzione.

Non aspettare un secondo in più e collegati ora su Amazon per acquistare il tuo campanello senza fili a soli 14€, è una promozione che non troverai di nuovo. Le spedizioni, come già sai, sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.