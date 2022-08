Campanello senza fili che ti salva: citofono rotto? 16€ e torna nuovo

Din don, chi è? Non puoi saperlo perchè il tuo citofono è rotto ma pensa un po’: c’è una risoluzione a tutti i tuoi problemi. Questa su Amazon è particolarmente intelligente ed economica, è un campanello senza fili che metti dove vuoi.

Anche se vuoi ampliare la portata in tutta la casa è perfetta, ma quando scopri il prezzo rimani a bocca aperta. Ti bastano 16,99€ con la promozione in corso per farlo diventare tuo. Completa l’acquisto ora e non aspettare un secondo in più.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Campanello senza fili: il massimo della comodità direttamente a casa tua

Il campanello senza fili è un’aggiunta semplice alla tua casa che fa la differenza. Piccolo e compatto, lo metti praticamente dove vuoi e funziona dal primo secondo senza necessità di chiamare un tecnico. Praticamente risparmi soldi e risolvi un problema che può riguardare il citofono lontano o rotto, ad esempio.

In modo particolare, è composto da due prodotti differenti:

che monti in casa collegandolo semplicemente a una spina di corrente e ti permette di rispondere; il campanello vero e proprio che installi fuori casa senza preoccuparti di pioggia o sole perché non si rovina.

In totale ha una portata di 600 metri e tante caratteristiche da amare. Ad esempio puoi regolare sia il volume su 5 livelli differenti così come il suono che produce. Hai a disposizione 56 melodie tra cui optare per cambiare tutte le volte che vuoi.

Come vedi è semplice, ma efficace. Lo vuoi? Collegati ora su Amazon e approfitta del prezzo basso, lo porti a casa con appena 16,99€ e non ti fa problemi. Come ti dicevo, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

