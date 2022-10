Campanello intelligente e smart speaker? Bastano 39€ (-63%)

Un campanello smart eccellente, quello di Ring, che si comporta come perfetta videocamera di sicurezza. Lo colleghi con estrema facilità e ne gestisci ogni aspetto tramite applicazione per smartphone e persino con lo smart display, se ne possiedi uno. Se qualcuno suona, ricevi una notifica, puoi vedere chi è e puoi persino interagire con la voce. Non solo questo, hai anche la possibilità di impostare il rilevamento dei movimenti e c’è un ottimo sistema di visione notturna.

Un prodotto di alta qualità al quale è abbinato, in questo bundle pazzesco in sconto su Amazon, l’eccezionale Echo Dot di terza generazione. Grazie a lui puoi interagire con l’assistente vocale Alexa, alla quale chiedere qualsiasi informazione, ma non solo: hai la possibilità di gestire la Casa smart senza problemi. Inoltre, se qualcuno suona al campanello, lo speaker emette una notifica in tempo reale.

Quanto vale questo piccolo concentrato di tecnologia per casa o ufficio? Oltre i 100€ ed è anche una cifra più che abbordabile. Se però ci aggiungi uno sconto temporaneo del 63%, puoi fare un assurdo affare e portare tutto a casa a 39€ circa appena: pazzesco. Per approfittarne, basta completare l’ordine al volo. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: a questo prezzo durerà pochissimo.

Due prodotti, uno più interessante dell’altro e – soprattutto – entrambi di immediata e semplicissima installazione. Hai tutto quello che occorre per prepararti a rendere ancora più interessante la tua casa intelligente. Soprattutto, non perderai più nemmeno un visitatore: non importa in quale parte del mondo tu sia, se qualcuno suona al campanello, tu ricevi una notifica immediata.

Il momento di fare un golosissimo affare su Amazon è adesso, con questo bundle spettacolare. Completa subito l’ordine, investi 39€ circa appena a subito ottieni:

campanello smart Ring Doorbell Wired;

Ring Doorbell Wired; Echo Dote 3: smart speaker con Alexa.

Risparmi il 63% e le spedizioni sono veloci e gratis, garantite dai sevizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.