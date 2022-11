Camino elettrico premium a 79€ per pochissime ore: CALORE e design

Il camino elettrico premium è un prodotto di design, innanzitutto. Pronto a creare l’atmosfera perfetta, soprattutto a Natale, semplicemente premendo un pulsante. Ancora, è una vera e propria stufa: scalderà l’ambiente al meglio, contribuendo ad aumentare il comfort generale. Ovviamente, non ha bisogno di alcuna canna fumaria, basta una presa a muro per collegarlo e il gioco è fatto.

Complice le poche ore di promozione residua dell’Amazon Black Friday, puoi prenderlo a 79,99€ invece di 117,99€: un bel risparmio! Per approfittare, completa l’ordine al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità residua limitata.

Il camino elettrico a questo prezzo è da avere

Un prodotto, molteplici scopi d’uso, Con una stufa ci si riscalda, ovviamente, ma con un prodotto come questo ci si scalda anche il cuore. Bellissimo, realizzato con estrema cura dei dettagli estetici e pensato per regalare l’atmosfera perfetta in qualsiasi ambiente. Basta accenderlo e godersi calore, tepore e il caldo abbraccio che solo un caminetto può offrire.

Puoi regolarlo come preferisci. Ci sono due modalità di funzionamento: la prima, a risparmio energetico, scalda più lentamente ma non assorbe più di 900W. La seconda invece è pensata per raggiungere rapidamente la giusta temperatura in ambienti fino a 25 metri quadrati. Ancora, puoi regolare il termostato e – chicca finale – puoi escludere la funzionalità di riscaldamento e lasciare accesa solo l’illuminazione che simula legna e fuoco.

Insomma, massima libertà con questo camino elettrico super premium, ancora per poco in gran sconto su Amazon. Completa l’ordine al volo per prenderlo a 79€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Rimarrà in sconto fino alle 23.59 del 28 novembre.

