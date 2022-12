Non perderti Camerun-Brasile in streaming dall'estero con una VPN

Domani, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 20:00 fischierà il calcio di inizio per Camerun-Brasile. Questa partita, valida per la fase a gironi del Gruppo D, verrà trasmessa in chiaro su Rai 1. Nondimeno, potrai anche vederla in live streaming scaricando l’app di Rai Play.

Grazie a questa piattaforma hai accesso a quasi il 90% dei contenuti trasmessi da Mamma Rai sia live che on demand. Tuttavia, se ti trovi all’estero e non vuoi perderti gli appuntamenti dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 questa piattaforma non basta, devi aggiungere un’altra applicazione.

Infatti, per poter accedere fuori dai confini dell’Italia ai suoi contenuti c’è solo una soluzione che si chiama VPN. Attenzione però, perché non basta sceglierne una qualsiasi, ma occorre attivare quella giusta che abbia i suoi server sempre aggiornati per aggirare limitazioni geografiche e censure.

Camerun-Brasile: imposta NordVPN e vedrai questa partita dall’estero

Perciò la VPN che fa al caso tuo è NordVPN. Approfitta subito dell’Offerta di Natale per ottenere il 63% di sconto e 3 mesi gratis attivando il Piano VPN di 2 anni. Il suo servizio è completo ed efficace al 100% permettendoti di vedere Camerun-Brasile e tutte le partite dei Mondiali di Calcio Qatar 2022 in streaming dall’estero.

Devi solo installare la sua app, disponibile per tutti i dispositivi e i sistemi operativi, sul tuo device. Una volta pronta all’utilizzo attivala con l’account utilizzato in fase di acquisto e registrazione. Poi seleziona un server italiano tra quelli disponibili nella sezione server. Ce ne sono oltre un migliaio posizionati in 59 Paesi differenti.

Questo garantisce la possibilità di accedere alle piattaforme di streaming e ai contenuti del Web senza restrizioni né censure. In più, ciliegina sulla torta, tutti offrono una larghezza di banda illimitata. Tradotto nella pratica, la tua connessione sarà ancora più veloce e lo streaming fluido e costante.

Scegli di goderti un intrattenimento senza limiti né problemi e tanto meno interruzioni. Attiva ora NordVPN al 63% di sconto con 3 mesi gratis. Naviga sicuro e protetto da qualsiasi minaccia del Web con una connessione veloce e senza buffering per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.