Cambio operatore: la MIGLIORE OFFERTA è di ho. Mobile con 180 GB ad un OTTIMO PREZZO

La proposta giusta per il cambio operatore di telefonia mobile arriva da ho. Mobile: l’operatore virtuale di Vodafone, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti che richiedono la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale (Fastweb, Coop Voce, PosteMobile e molti altri) la possibilità di attivare una SIM con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G fino a 30 Mbps. Quest’offerta presenta un costo di appena 7,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di ho. Mobile, linkato qui di seguito.

L’offerta di ho. Mobile non è l’unica opzione interessante disponibile in questo momento per il cambio operatore. Per un quadro più completo su tutte le tariffe a disposizione degli utenti è possibile dare un’occhiata alla guida sulle migliori offerte di telefonia mobile di aprile 2023.

Cambio operatore: l’offerta giusta arriva da ho. Mobile con 180 GB al mese

Per cambiare operatore di telefonia mobile, attivando una tariffa più completa e conveniente, le opzioni non mancano di certo ma la proposta di ho. Mobile, in questo momento, è una delle migliori in assoluto. L‘offerta di ho. Mobile include:

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps; se finisco i Giga basta anticipare il rinnovo mensile per azzerare il contatore e tornare ad utilizzare il traffico dati

La tariffa prevede un costo di appena 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione azzerato. La spesa iniziale per l’attivazione dell’offerta è di soli 8 euro da cui saranno scalati i 7,99 euro necessari per coprire il costo del primo mese. L’offerta in questione è disponibile solo con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (sono inclusi tutti i principali operatori nazionali come CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb e molti altri).

Per l’attivazione dell’offerta di ho. Mobile è possibile scegliere tra l’attivazione online e il ritiro presso un punto vendita convenzionato con l’operatore. In entrambi i casi, non sono previsti costi aggiuntivi. L’offerta è a tempo limitato e può essere sfruttata tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.