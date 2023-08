Cam da 50MP e display 144Hz: Motorola Moto Edge 30 Fusion a -40%

Tra gli smartphone Android di fascia media attualmente in offerta su Amazon non devi assolutamente farti scappare il Motorola Moto Edge 30 Fusion, un device di cui non potrai più fare a meno. Realizzato con materiali di buon livello e con un design dal forte sapore premium, lo smartphone della casa alata è attualmente in sconto del 40% per un risparmio netto di 270€.

Motorola Moto Edge 30 Fusion può contare su una scheda tecnica che non ha assolutamente rivali in questa fascia di prezzo, soprattutto se si considera la tipologia di display installato.

Risparmia 270€ su Amazon acquistando l’ottimo Motorola Moto Edge 30 Fusion

Stiamo parlando di un pannello OLED da 6.5 pollici ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, una caratteristica che ti assicura costantemente animazioni fluidissime. Alimentato da un potente processore octa core di Qualcomm e da una batteria da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida, il telefono di Motorola monta anche un comparto fotografico triplo con un sensore principale da 50 MP.

Come hai avuto modo di scoprire il device di Motorola è pronto fin da subito a sorprenderti con il suo design e la scheda tecnica di buon livello; mettilo nel carrello e sfrutta immediatamente l’ottimo sconto del 40% che ti permette di risparmiare ben 270€ sul solito prezzo di vendita.

