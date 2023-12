Cam da 200MP e display a 120Hz: CALO DRASTICO di eBay per HONOR 90 5G

Se per Natale hai in programma di farti un bel regalo in ambito mobile, sappi che eBay ha lanciato la svendita totale del super mediogamma HONOR 90 5G. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 29% che ti permette di risparmiare 159€, oggi ti bastano appena 390€ per acquistarlo con la consegna rapida e gratuita – inoltre, con PayPal puoi anche pagarlo in tre comode rate e senza busta paga.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per rendersi conto che il device di HONOR non è come gli altri mediogamma in sconto: possiamo notare un design dal forte sapore premium e un ampio pannello da 6.7 pollici super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione.

Su eBay c’è il 29% di sconto per HONOR 90 5G: oggi è lui il tuo best buy di riferimento

Nonostante il prezzo conveniente HONOR 90 5G ti assicura un’esperienza di utilizzo di primo livello, tutto merito di un potentissimo processore octa core con 12 GB di RAM e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Animato da Android 13 e con supporto alla doppia SIM, sul retro campeggia un imponente modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 200MP per foto e video sempre ad altissima risoluzione.

Con un calo drastico del prezzo di vendita su eBay non hai altra scelta che acquistare subito il device del colosso cinese; se fai in fretta, inoltre, ti arriva a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.