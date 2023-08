Calo CLAMOROSO per Motorola Moto Edge 30 Neo su Amazon (-42%)

L’offerta Amazon di oggi sul Motorola Moto Edge 30 Neo è senza esagerazione una delle migliori degli ultimi tempi. Complice uno sconto incredibile del 42%, infatti, il device a marchio Motorola crolla ad appena 249€ con consegna rapida e gratuita – stiamo parlando di un risparmio immediato di ben 180€.

Sono molte le caratteristiche che rendono Motorola Moto Edge 30 Neo un device convincente: si parte da un bel display OLED da 6.2 pollici super smooth a 120 Hz – una caratteristica molto rara in questa fascia di prezzo – e un design giovanile e ricercato.

Inoltre, il device di Motorola monta un comparto hardware di qualità costituito da un potente processore Qualcomm, una batteria da 4020 mAh con supporto alla ricarica rapida e il supporto completo alla Dual SIM. Come se non bastasse, il telefono della casa alata integra anche un modulo fotografico doppio con fotocamera principale da 64 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Preparati a un’esperienza di utilizzo super soddisfacente senza spendere una cifra proibitiva: metti subito nel carrello il device a marchio Motorola fintanto che è in offerta su Amazon con il 42% di sconto. Se lo acquisti adesso, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

