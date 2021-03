Una delle promo etniche più interessanti di WINDTRE è ritornata attivabile. Stiamo parlando della Call Your Country Flash+, disponibile fino al 3 Aprile 2021.

Call Your Country Flash+: i dettagli

Call Your Country Flash+ prevede un bundle di minuti nazionali illimitati verso tutti fissi e mobili, 100 minuti esteri verso 53 Paesi nel Mondo e 100 Giga di traffico dati in 4G a soli 7,99 euro al mese.

Il traffico voce disponibile per chiamare l’Estero è incluso verso le seguenti direzioni internazionali: Argentina (solo fisso), Australia, Austria, Bangladesh, Brasile, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Guam, Hong Kong, India, Indonesia, Islanda, Israele, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Sud Korea, Svizzera (solo fisso), Turchia (solo fisso), Ungheria, Venezuela (solo fisso).

La tariffa è attivabile da tutti i clienti nati all’Estero che decidono di passare a WINDTRE. La portabilità può essere richiesta solo provenendo da specifici MVNO. Gli operatori virtuali in target sono: Iliad, Digi Mobil, Fastweb, BT Enia, BT Italia, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Poste Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Costi ed altro

La promo etnica è attivabile solo richiedendo il passaggio da altro operatore. Il contributo di attivazione così come quello relativo alla SIM sono entrambi completamente gratuiti.

