C’all Power: nuova PROMO ETNICA Vodafone a 8,99€!

C’All Power è la nuova tariffa etnica di Vodafone attivabile da tutti i clienti nati all’Estero.

C’All Power: i dettagli

La promozione etnica in questione offre minuti illimitati in Italia verso fissi e mobili, 300 minuti verso l’Estero e 70 Giga di internet in 4G a 8,99 euro ogni mese.

Il quantitativo di minuti internazionali è incluso verso Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone (solo fisso), Grecia, Ungheria, Islanda, India, Irlanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Marocco (solo fisso), Messico, Mongolia, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e USA.

Inoltre, 40 minuti di questi 300 sono inclusi verso mobili e fissi di Bolivia, Cambogia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Iran, Russia, Sri Lanka, Nigeria, Turchia e Uzbekistan.

La promo offre anche senza costi aggiuntivi la Vodafone Pass Chat che permette di utilizzare chat come WhatsApp, Telegram, iMessage, Facebook Messenger, Skype, Viber, We Chat, Discord e Signal senza consumare i Giga del bundle.

Costi ed altro

Questa promo è attivabile solo nei Vodafone Store e non prevede alcun contributo di attivazione iniziale ma solo un costo variabile per la SIM.