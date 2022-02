Call of Duty Warzone: Snoop Dogg potrebbe essere il nuovo operatore

Una grossa novità sarebbe in arrivo su Call of Duty Warzone e potrebbe portare addirittura un VIP sui server multiplayer del gioco. Il giornalista e insider Tom Henderson, sempre molto vicino alla serie, afferma infatti che il famoso rapper Snoop Dogg potrebbe presto arrivare come nuovo operatore giocabile. Considerato che Henderson è una fonte estremamente affidabile per quanto riguarda le voci di corridoio, specie se riguardano Call of Duty e Battlefield, resta praticamente da attendere solo l'annuncio?

Call of Duty Warzone: Snoop Dogg arriva davvero come operatore giocabile?

Non possiamo ovviamente dare ancora una risposta definitiva e affermativa a questa domanda ma, come detto, considerata l'autorevolezza della fonte le probabilità sono molto alte. Non è la prima volta del resto che Call of Duty e Snoop Dogg collaborerebbero insieme e lui stesso si è detto più volte un grande fan della serie: essere trasportato in modo virtuale nel gioco potrebbe essere il compimento definitivo di una lunga e fruttuosa partnership.

La Stagione 2 di Warzone Pacific arriverà domani il 14 febbraio e magari proprio Snoop Dogg come nuovo operatore giocabile potrebbe essere la super sorpresa del nuovo grande e attesissimo aggiornamento del gioco. Per il momento restiamo comunque nel campo paludoso delle indiscrezioni e finché non ci saranno conferme ufficiali è bene prendere tutto con le pinze, anche se l'informazione arriva da Henderson.

Call of Duty Warzone è uno sparatutto multiplayer battle royale free-to-play disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.