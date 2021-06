Oggi debutta la Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, tra le novità introdotte c'è il supporto ai 120Hz su PlayStation 5.

Una volta effettuato l'aggiornamento, sarà sufficiente accedere alle impostazioni della console e selezionare l'output a 120Hz. Per sfruttare questa opzione è necessario collegare la console next-gen ad un monitor in grado di supportare questa frequenza di aggiornamento, inoltre è indispensabile utilizzare un cavo HDMI di tipo 2.1. Il supporto ai 120Hz arriva con colpevole ritardo su PS5, la possibilità di giocare a frame rate più alto è già disponibile da diverso tempo su Xbox Series X.

Tra le novità introdotte con la nuova stagione del noto battle royale, Activision non ha mensionato la possibilità di modificare il FOV (campo visivo) sulle versioni console, una funzione disponibile soltanto su PC e richiesta a gran voce dai videogiocatori da salotto. Il nuovo capitolo di Call of Duty Warzone intoduce nuovi operatori, un nuovo evento e un Battle Pass ricco di ricompense interessanti e skin da sbloccare. A questo link è disponibile il trailer ufficiale della quarta stagione di Call of Duty Warzone.

