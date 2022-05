Call of Duty Warzone 2 sarà simile a Blackout di Black Ops 4?

Arrivano dallo youtuber NeroCinema, con informazioni poi corroborate dall’insider Tom Henderson, quelli che potrebbero essere i primi dettagli su Call of Duty Warzone 2, il sequel del battle royale che Activision presenterà nelle prossime settimane.

Stando alla fonte, il più grande rinnovamento di Warzone 2 riguarderà la gestione dei loadout, i pacchetti che i giocatori possono acquistare per ottenere equipaggiamenti e pistole: pare che l’obiettivo dello sviluppatore sarà quello di rendere più difficile acquisire questi oggetti, inserendoli all’interno di nuovi PDI chiamati “roccaforti”.

Call of Duty Warzone 2: in che modo si avvicinerà a Blackout di Black Ops 4

Grande fonte di ispirazione per la realizzazione di Call of Duty Warzone 2 sembra essere Blackout, il primo battle royale introdotto nella storia della serie e visto in Black Ops 4. Possiamo aspettarci quindi un nuovo sistema di inventario in cui inserire armi e oggetti all’interno di un’apposita borsa che accompagnerà l’armatura.

Il gioco dovrebbe introdurre una forma di poligono di tiro, in modo che i giocatori possano testare le nuove armi e i danni che sono teoricamente in grado di infliggere.

Warzone 2 è atteso per quest’anno e dovrebbe accompagnare il lancio di Modern Warfare 2, previsto per il prossimo autunno. Non è chiaro ancora se il gioco uscirà soltanto per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S o se è lecito attendersi delle versioni anche per PlayStation 4 e Xbox One.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.