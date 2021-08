Dopo diversi mesi tra ipotesi e indiscrezioni, Activision Blizzard ha annunciato ufficialmente Call of Duty: Vanguard. Il nuovo capitolo della serie si presenta con un breve teaser trailer su YouTube, che rimanda ad un evento in-game che si terrà nei prossimi giorni.

Il filmato da 1 minuto e 40 – pubblicato sul canale ufficiale di COD – mostra alcune zone delle mappe di gioco del nuovo Vanguard, attraverso una serie di cinematiche in computer grafica. Non viene mostrato nulla del gioco in sé, per la presentazione ufficiale si rimanda alle ore 19:30 del prossimo 19 agosto all'interno di Warzone, la celebre battle royale del noto franchise FPS.

Non sappiamo quali saranno le modalità di presentazione del gioco, possiamo ipotizzare si tratti di un evento in-game organizzato sul territorio di Verdansk, ovvero la mappa di Call of Duty Warzone. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno ed accedere a Warzone alle 19:30 di giovedì, per assistere “dal vivo” alla presentazione ufficiale di Vanguard.

Ricordiamo che – stando alle ultime indiscrezioni – Call of Duty: Vanguard sarà ambientato durante la seconda guerra mondiale e arriverà entro fine anno per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Secondo alcuni leak ci saranno – fin dal day one – ben 16 mappe in modalità 6v6, con tanto di meteo dinamico e modalità Zombie.

