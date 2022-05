Call of Duty Project Aurora, ecco il battle royale per iOS e Android

Call of Duty Project Aurora è un nuovo battle royale legato alla serie Activision e che è stato annunciato nelle scorse ore dal publisher per iOS e Android.

Stando alle parole dell’editore, si tratta di un gioco che punta ad offrire agli appassionati un nuovo modo di giocare, specificando che il progetto è ancora in fase di sviluppo e ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime settimane. L’obiettivo, in soldoni, è restituire l’esperienza tipica di Call of Duty Warzone anche su dispositivi mobili.

Call of Duty Project Aurora, il Warzone per iOS e Android: cosa c’è da sapere

Il team al lavoro sul gioco ha fatto sapere di aver già iniziato la fase di test, ma dovremo attendere ancora prima di vedere qualcosa o ricevere ulteriori informazioni. È in corso una closed alpha riservata a pochissimi “eletti” a cui è vietato condividere qualsiasi possibile informazione sul titolo.

“La closed alpha ha dimensioni limitate e con essa stiamo semplicemente cercando di iniziare a migliorare la messa a punto, lo stress test dei match, identificare e correggere bug oltre a raccogliere feedback e approfondimenti su tutti gli aspetti del gioco man mano che le nuove funzionalità vengono messe online. I partecipanti alla closed alpha non condivideranno i dettagli pubblicamente, ma inizieremo a fornire aggiornamenti sul sito ufficiale. Man mano che lo sviluppo prosegue, aumenterà anche la frequenza dei post“.

Nel corso delle prossime settimane, sempre più persone verranno aggiunte alla closed alpha di Call of Duty Project Aurora, cui contenuti però sono ancora fortemente soggetti a modifiche. Per questo motivo si tratta solo di un sistema ad invito decisamente ristretto, in modo da valutare come funzionino le meccaniche di gioco da Battle Royale su vasta scala per dispositivi mobile.