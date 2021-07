Giovedì 15 luglio sarà disponibile un nuovo aggiornamento per Call of Duty: Black Ops Cold War, la Stagione 4 porta con sé una serie di novità interessanti che coinvolgono anche Warzone.

Activision Blizzard ha anticipato l'arrivo della nuova mappa “Mauer Der Toten“, disponibile per la modalità zombie e protagonista di un breve trailer ufficiale. La nuova stagione – dal sottotitolo “Furiosa”- introdurrà anche nuove armi, abilità, oggetti, sfide e operatori, come catalogato nella seguente immagine.

Anche per il multiplayer di Cold War arriva una nuova mappa Rush e due modalità inedite, ovvero Cattura la Bandiera e Paintball Moshpit, oltre alle playlist Rush 24/7 e Moshpit Frenesia. Qualche piccola aggiunta anche a Call of Duty: Warzone, la celebre battle royale free to play accoglie una nuova modalità Payload, con 20 giocatori che si alterneranno per difendere e conquistare un particolare mezzo di trasporto. Non mancheranno anche nuovi oggetti e sfide da completare e un nuovo evento speciale chiamato Bluepoint Blitz, un sistema di contratti che consentiranno di sbloccare progetti rari per alcune armi.

L'aggiornamento per la nuova Stagione 4 Furiosa sarà disponibile a partire dal 15 luglio per PC, PlayStation 4/5 e Xbox One/Series X|S.

