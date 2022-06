Call of Duty Modern Warfare 2: il teaser trailer per la data del reveal

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato il primo teaser trailer di Call of Duty Modern Warfare 2, sequel dello sparatutto bellico lanciato nel 2019. Il filmato, disponibile di seguito, è intitolato “Ultimate Team” e mostra i soldati protagonisti della storia all’interno di un carro militare diretti verso la prossima battaglia.

Al termine del video, viene annunciato che il prossimo 8 giugno assisteremo alla prima presentazione ufficiale del gameplay. L’attesa quindi non sarà molto lunga. Ricordiamo che il lancio del gioco è previsto il 28 ottobre 2022, ma al momento non sono state confermate ufficialmente le piattaforme. Salvo sorprese, si tratterà di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Call of Duty Modern Warfare 2: cosa sappiamo sulla trama

Come riportato da diverse fonti ormai da mesi, la storia della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà incentrata sulla lotta alla droga contro i cartelli colombiani. Torneranno i protagonisti del gioco originale, come Ghost, che è anche la star di copertina per il marketing, oltre al capitano Price, Soap e Gaz.

Stando alle indiscrezioni, la storia single player punta a offrire situazioni ancora più crude e spettacolari rispetto quelle viste nel Modern Warfare del 2019, con combattimenti ravvicinati, decisioni difficili da prendere e momenti descritti come “tipici Call of Duty“.

L’attesa non sarà lunga per avere un primo assaggio di tutto questo: appuntamento a mercoledì 8 giugno 2022 per uno sguardo al gameplay di Modern Warfare 2.

