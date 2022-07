Call of Duty Modern Warfare 2, quando esce la beta per PS4 e PS5?

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 2 è previsto a fine ottobre, ma i fan sono in attesa di sapere quando sarà possibile provare la beta multiplayer, che sarà disponibile in anticipo per PS4 e PS5.

Una recente indiscrezione suggerisce che la build arriverà nel mese di agosto, ma adesso un nuovo report scritto dall’insider Ralph Valve su What if Gaming fa sapere che potrebbe essere necessario aspettare settembre. Al paragrafo successivo, parliamo delle possibili date.

Il primo accesso alla beta multiplayer di COD Modern Warfare 2 su PS4 e PS5 pare verrà aperto il 15 settembre a tutti coloro che hanno effettuato il pre-order del gioco. Tutti gli altri giocatori PlayStation potranno accedere invece dal 17 settembre.

Poi, a partire dal 22 settembre, si partirà con chi ha effettuato il pre-order su PC, Xbox One e Xbox Series X/S: infine, dal 24 fino al 26 settembre l’accesso sarà aperto a tutti su qualsiasi piattaforma.

Per quanto riguarda il mese di agosto di cui si parlava in precedenza, Ralph Valve sottolinea che Activision intende sfruttare quel periodo allo scopo di svelare ufficialmente il multiplayer e gli eventi ad esso collegato, con video gameplay dedicati alle modalità che troveremo nella beta e nella versione finale.

COD Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.