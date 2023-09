Call of Duty Modern Warfare 2 PS5 in offerta al MINIMO STORICO Amazon

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 è vicino, ma se per caso non fossi riuscito ancora a recuperare il predecessore oggi è il tuo giorno fortunato. Modern Warfare 2 per PS5 è infatti in offerta su Amazon al suo minimo storico assoluto a soli 44 euro. Una occasione che non puoi permetterti di far scappare.

Modern Warfare 2 PS5 su Amazon: approfitta dell’occasione

Call of Duty Modern Warfare 2 è il seguito del blockbuster del 2019, Modern Warfare, e ti riporta nell’epica azione tattica che solo Call of Duty può offrire. Qui ritroverai i tuoi eroi preferiti: il leggendario capitano John Price, il coraggioso John “Soap” MacTavish, il veterano sergente Kyle “Gaz” Garrick e il solitario ma amato Simon “Ghost” Riley. Preparati a scoprire cosa rende la Task Force 141 la squadra leggendaria che è oggi.

In Modern Warfare 2 affronterai missioni ad alto rischio, utilizzando nuove armi, veicoli e attrezzature di ultima generazione per sconfiggere i tuoi nemici. Preparati a lanciarti in azioni sottomarine, ad attaccare basi nemiche altamente fortificate, ad infiltrarti nei canali e a liberare preziosi alleati in siti nascosti tra le montagne. Infinity Ward ha creato un’esperienza di gioco all’avanguardia, con una grafica, un audio e una luce realistici che trasportano i giocatori in un mondo di azione coinvolgente.

Non perdere insomma questa occasione unica di portare a casa Call of Duty: Modern Warfare 2 per PS5 al prezzo più basso di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.