COD Warzone 2 e Modern Warfare 2 saranno annunciati oggi?

Con molto anticipo rispetto la canonica tabella di marcia, Activision potrebbe annunciare oggi Call of Duty Modern Warfare 2 e, addirittura, anche Warzone 2. A riferirlo è l'insider e giornalista Tom Henderson, sempre molto ben informato sulla serie, il quale afferma nello specifico che oggi è previsto lo scadere di un embargo proprio per Warzone 2, ma che coinciderà anche con il sequel del reboot di Modern Warfare.

COD Warzone 2 e Modern Warfare 2: quando arriva l'annuncio?

Infinity Ward, lo sviluppatore principale di entrambi i progetti, non si nasconde e ha dichiarato qualche giorno fa di essere al lavoro su quella che è definito come l'esperienza di nuova generazione per la saga di Call of Duty. Ancora Henderson ha aggiunto che il team ha appreso la lezione imparata con l'originale Warzone su come istruire le squadre di supporto per sviluppare il successo.

La stessa Infinity Ward ha reagito con una divertente GIF animata alle parole pronunciate dal giornalista lasciando presagire che effettivamente qualcosa sta per succedere.

Collocare temporalmente quando potrebbe arrivare l'annuncio è ancora presto: è certo però che proprio oggi Treyarch e Call of Duty League terranno una tavola rotonda a partire dalle 20:15 ora italiana. Una presentazione di questa portata potrebbe avvenire dunque prima o durante lo show: vi terremo aggiornati non appena ci saranno riscontri ufficiali.