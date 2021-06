Manca poco al debutto della Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, Activision ha già pubblicato il peso dell'update per PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

Lo spazio d'archiviazione necessario al completamento dell'update varia in base alla piattaforma e alla risoluzione delle texture, di seguito la lista delle versioni con il relativo peso dell'aggiornamento in GB.

Call of Duty: Black Ops Cold War

PlayStation 4: 15,5 GB

PlayStation 5: 30 GB

Xbox One: 17,7 GB

Xbox Series X|S: 31 GB

PC: 21,6 GB – 30,7 GB (HD)

Warzone

PlayStation 4: 11 GB

PlayStation 5: 11 GB

Xbox One: 11,2 GB

Xbox Series X|S: 11,2 GB

PC: 12,3 GB – 13,5 GB (HD)

Rispetto alle versioni console, chi gioca su PC ha la possibilità di scegliere se scaricare o meno il cosiddetto HD Pack, che offre una qualità magiore di shader e texture. Scegliendo questa opzione il peso del download aumenta sensibilmente, di conseguenza anche il tempo necessario per scaricare l'update.

Videogames