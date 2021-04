Sei in cerca di un nuovo titolo da giocare su PlayStation 5? Call Of Duty: Black Ops Cold War è in offerta su Amazon a soli 59,99€. Il ribasso del 25% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Call of Duty: Black Ops Cold War, il gioco che volevi

La serie Call Of Duty ha bisogno di ben poche presentazioni, in questo nuovo titolo è possibile rivivere le esperienze della Guerra Fredda grazie alle nuove mappe e all’avvincente Campagna nella modalità giocatore singolo. La trama infatti recita:

Black Ops Cold War, seguito diretto di Call of Duty®: Black Ops, immerge i giocatori nell’instabile conflitto geopolitico della Guerra Fredda, nei primi anni 80. Niente è mai come sembra nell’avvincente Campagna per giocatore singolo, in cui affronterai figure storiche e dure verità, combattendo in scenari celebri di tutto il mondo come Berlino Est, il Vietnam, la Turchia, il quartier generale sovietico del KGB e altri ancora. da Playstation.com

Comprendente anche una versione di gioco multiplayer online, questo titolo ti offre la possibilità di affrontare sfide rapide nella sua modalità Warzone giocando in team con i tuoi amici e vincendo le varie partite.

Trattandosi della versione fisica del gioco, ovviamente questa variante è adatta a chi possiede la Standard Edition di PlayStation 5.

Puoi acquistare Call of Duty: Black Ops Cold War su Amazon a soli 59,99€ nella versione per PlayStation 5. Acquista il gioco oggi e ricevilo in tempi rapidi se sei abbonato a Prime. Le consegne sono gratuite anche in caso di primo acquisto sull’e-commerce.

