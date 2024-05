Call of Duty Black Ops 6 sarà GRATIS con Xbox Game Pass

Microsoft ha annunciato ufficialmente che Call of Duty Black Ops 6 sarà gratuito per tutti gli abbonati Xbox Game Pass sin dal lancio. A darne conferma è stata la casa di Redmond tramite un trailer live action che ricorda l’appuntamento del 9 giugno quando, al termine dello showcase Xbox, il nuovo attesissimo Call of Duty verrà presentato.

Una notizia molto attesa e sperata dai fan Xbox e Call of Duty sin dal momento in cui è stata completata la colossale acquisizione di Activision Blizzard: il gioco, per ovvie ragioni, sarà comunque multipiattaforma, ma i giocatori Xbox avranno il grande vantaggio di poterlo trovare sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass, esattamente come accade per qualsiasi titolo first party Xbox.

Call of Duty Black Ops 6 sarà dunque tra i grandi protagonisti dell’evento che, il prossimo 9 giugno alle 19 ora italiana, ci svelerà il futuro di Xbox insieme alla presentazione di altri titoli molto attesi, tra cui Indiana Jones, Fable, Avowed, Doom: The Dark Age, Microsoft Flight Simulator 2024, una possibile remastered della trilogia di Gears of War, Gears 6, l’espansione di Starfield e tanti altri giochi di cui si sta parlando in maniera insistente nelle ultime settimane.

La notizia dell’inclusione nell’abbonamento Xbox Game Pass segna una chiara intenzione da parte di Microsoft di sfruttare subito al massimo i vantaggi dell’acquisizione di Activision Blizzard per spingere le iscrizioni alla piattaforma, piuttosto stagnanti nell’ultimo periodo.

Ulteriori informazioni sono attese prossimamente, compresa la data di uscita che dovrebbe essere compresa nel mese di ottobre: Black Ops 6 su Xbox Game Pass sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.