Dopo diverse settimane di rumor e indescrizioni a riguardo, è arrivata la conferma ufficiale dell'imminente debutto di Rambo e John McClane in Call of Duty. A rivelarlo è l'account Twitter ufficiale del noto franchise, che fissa al prossimo 20 maggio l'uscita dei due nuovi operatori.

Mentre Rambo non ha bisogno di presentazioni, qualcuno potrebbe non conoscere John McClane, si tratta del protagonista di Die Hard, una tra le serie cinematografiche d'azione più apprezzate di sempre. A partire dalla prossima settimana i due personaggi in questione saranno disponibili non solo su Call of Duty: Black Ops Cold War, ma anche in Warzone e COD: Mobile.

Rivivi il Vietnam e la Trappola di cristallo.



L'azione ha inizio il 20 maggio. pic.twitter.com/Q23P7RlOsg — Call of Duty Italia (@CallofDutyIT) May 13, 2021

Sulla locandina pubblicata da Activision campeggia la scritta “Eroi del cinema d'azione anni '80“, non escludiamo la possibilità che arrivino – nel prossimo futuro – altri contenuti ispirati a personaggi ed eventi iconici del passato.

Videogames