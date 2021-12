Call of Duty 2023, sono già trapelate le prime immagini di gioco?

Call of Duty 2023 è già il protagonista delle prime indiscrezioni sul futuro della serie. Esatto, Call of Duty Vanguard è uscito appena un mese fa e non sappiamo ancora cosa ci riserverà l'episodio 2022 che si parla persino del capitolo previsto tra due anni.

La cadenza annuale del franchise non è più una sorpresa ormai da diverso tempo e un album di immagini pubblicato su Imgur, ovviamente tutto da verificare, ci spinge addirittura oltre il 2022, disegnando lo scenario che ci porterà presumibilmente ad un nuovo Black Ops.

Call of Duty 2023 sarà un altro Black Ops? Pare di sì

Le immagini in questione sono state pubblicate inizialmente su un Discord privato per poi essere pubblicate su Imgur: non sappiamo ancora per quanto dureranno, ma se volete dargli un'occhiata le trovate a questo indirizzo.

Fotografie che sono sufficienti per avere i primissimi dettagli della produzione: sappiamo per certo che Call of Duty 2023 sarà in sviluppo presso il team di Treyarch e a quanto pare sarà un nuovo capitolo del filone narrativo di Black Ops.

Allo stato attuale, il gioco utilizza per il 99% gli asset provenienti direttamente dall'ultimo episodio, Cold War, ma si tratta di una situazione normale per un progetto COD in Alpha. Vediamo inoltre che sarà presente una regolare campagna, il multiplayer e ovviamente la modalità zombie. Il titolo è al momento noto come Black Ops T10, un codice interno utilizzato da Treyarch per i suoi giochi.

Quanto c'è di vero in queste immagini è veramente difficile da dire e prima di una conferma ufficiale dovremo aspettare, appunto, il 2023. L'impressione però è che le speculazioni su questo capitolo della serie non si fermeranno qua rischiando di superare persino quelle per Call of Duty 2022 che, salvo sorprese, sarà il sequel del reboot di Modern Warfare.