Call Center insistenti? Denunciali al nuovo servizio telematico

Purtroppo il fenomeno del telemarketing selvaggio aumenta di giorno in giorno. Sembra non sia servito nemmeno il Registro Pubblico delle Opposizioni che non solo sta funzionando poco come deterrente, ma avrebbe dovuto fungere da regolatore per il rispetto della volontà degli utenti di non essere contattati da Call Center a scopo di marketing.

Nondimeno, rinnovato con l’apertura anche ai numeri di telefono cellulare e non solo di rete fissa, dalla sua operatività effettiva la situazione sembra essere se non identica addirittura peggiorata. In sostanza, il Registro delle Opposizioni non viene preso in considerazione dalla stragrande maggioranza degli operatori telefonici.

Se da un lato sembra che dovremo abituarci a essere vittime inermi del telemarketing, dall’altra ci sono enti che si stanno muovendo per la lotta ai diritti dei consumatori. Ecco perché il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) ha realizzato un nuovo servizio telematico che permette a tutti di denunciare i Call Center insistenti.

Ovviamente, per procedere alla compilazione di questo nuovo servizio telematico, occorre essere iscritti al Registro delle Opposizioni. Nella pagina ufficiale del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) si legge il motivo per cui è necessario agire in caso gli operatori non rispettino l’opposizione dell’utente:

L’iscrizione al RPO annulla i consensi al telemarketing e alla cessione a terzi di dati personali eventualmente rilasciati in precedenza per finalità promozionali, come ad esempio in occasione di: campagne promozionali, attivazione di tessere per la raccolta punti (fidelity card), adesione a scontistica e ad altri strumenti di fidelizzazione della clientela, ecc..

La revoca dei consensi ha efficacia sia sulle chiamate effettuate con operatore umano sia su quelle automatizzate (dette “robocall”).

Dopo l’iscrizione al RPO è possibile ricevere solo chiamate autorizzate nell’ambito di contratti attivi o cessati da non più di 30 giorni (per esempio del settore telefonico ed energetico) e quelle per cui l’interessato abbia rilasciato un apposito consenso successivamente alla data di iscrizione al RPO.

Call Center: quando e come denunciarli al GPDP

Se sei iscritto al Registro delle Opposizioni e nonostante ciò continui a ricevere chiamate Call Center a scopo di marketing, puoi denunciare tutti gli episodi segnalandoli al GPDP. Cosa è possibile segnalare compilando il modello? Lo spiega il GPDP stesso in una nota ufficiale:

Compilando il modello è possibile segnalare la ricezione di chiamate promozionali effettuate con sistemi automatizzati (voce preregistrata) o con l’intervento di un operatore. La segnalazione deve riguardare un solo titolare (il soggetto nel cui interesse è effettuata la promozione) ma possono essere inserite segnalazioni relative a più chiamate (purché riferite sempre allo stesso titolare).

La segnalazione può riguardare anche la ricezione di “telefonate mute”, ovvero chiamate effettuate per finalità commerciali, nelle quali la persona contattata, dopo aver sollevato il ricevitore, non viene messa in comunicazione con alcun interlocutore ma – solitamente e in base a quanto prescritto dal Garante – il ricevente dovrebbe ascoltare una sorta di rumore ambientale (il cosiddetto “comfort noise”) che può consistere, ad esempio, in voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio.

Puoi farlo cliccando direttamente su questo link. In pochi secondi si aprirà il modulo telematico da compilare per denunciare tutti i Call Center insistenti che non rispettano la tua iscrizione al Registro delle Opposizioni.

Come indicato anche dal GPDP, ti raccomandiamo la massima precisione della compilazione dei dati. Questo non solo permetterà alla tua richiesta di essere presa in esame e processarla, ma anche di avvantaggiare il Garante che sta ricevendo una mole importante di segnalazioni per cui queste ultime vengono esaminate in maniera automatizzata.