Call Center: perché continui a ricevere chiamate

Il Registro delle Opposizioni è un ottimo servizio per chi non desidera più essere contattato dai Call Center a scopo di marketing. Non è la soluzione definitiva contro le chiamate scoccianti, ma sicuramente fa da deterrente e scoraggia le aziende più serie.

Tra l’altro, dal 27 luglio 2022, la novità è che questa opportunità è disponibile anche per i numeri di telefono cellulare. Infatti, prima di quella data il Registro delle Opposizioni era disponibile solo per i numeri di rete fissa e indirizzi postali per la pubblicità cartacea.

Tuttavia, molti utenti lamentano di continuare a ricevere chiamate dai Call Center nonostante si siano iscritti già al Registro delle Opposizioni. In questo articolo, con l’aiuto dell’Unione Nazionale Consumatori, vedremo perché sta succedendo questo e alcuni consigli su come difendersi.

Call Center: nonostante il Registro delle Opposizioni chiamano ancora

Iscriversi al Registro delle Opposizioni non garantisce il completo rispetto dell’opposizione espressa dall’utente nei confronti dei Call Center. Fondamentalmente questo per 2 motivi principali. Il primo riguarda il comportamento degli operatori telefonici in sé.

Non tutte le aziende Call Center agiscono nel rispetto delle norme vigenti in merito al trattamento dei dati per la privacy. In parole povere, sono diversi gli operatori che ancora non consultano questo elenco per evitare di contattare coloro che hanno espresso il loro dissenso al telemarketing.

Il secondo, invece, riguarda noi. Infatti, se dopo esserci iscritti al Registro delle Opposizioni diamo il consenso al trattamento dati su altri siti o su comparatori di offerte, automaticamente annulliamo la nostra iscrizione precedente.

A questi si aggiungono altri motivi accessori che riguardano, fondamentalmente, le tempistiche. Ad esempio, dopo l’iscrizione, ai Call Center sono concessi 15 giorni per consultare e aggiornare i propri elenchi.

Oppure, hai cambiato operatore o fornitore di un determinato servizio da meno di 30 giorni. Sappi che questo è il limite di tempo entro il quale potrà chiamarti per offrirti una controproposta al fine di farti tornare suo cliente.

Ciò nonostante, se dopo un ragionevole tempo da quando ti sei iscritto al Registro delle Opposizioni ricevi ancora chiamate dai Call Center ecco cosa devi fare. Primo, chiedi subito all’operatore dove ha trovato il nostro numero di telefono o chi è la società a cui avresti dato il consenso dei tuoi dati a scopo di telemarketing.

Secondo, l’operatore dovrà fornirti tutti i dati da te richiesti e dovrai invitarlo a cancellarti dal loro elenco. Infine, terzo, se si tratta di un trasgressore potrai denunciarlo al Garante della Privacy attraverso l’apposito modulo. Possono esserti utili alcuni consigli su come difendersi dopo l’iscrizione al Registro delle Opposizioni.