Questa calcolatrice, con tablet per appunti integrato, non può mancare per il tuo back to school. Soprattutto adesso, che puoi prendere questo gioiellino in sconto su Amazon a 18€ circa appena. Lo trovi in nero o in rosa: scegli il tuo preferito e completa rapidamente l'ordine, prima che le scorte finiscano.

Calcolatrice con tablet per appunti: prezzo super su Amazon

Un prodotto geniale, perché si tratta di un 2 in 1 super efficace e allo stesso tempo compatto. Non solo: dimentica il cambio delle batterie, questo gioiellino lo colleghi attraverso la porta USB e lo ricarichi, esattamente come fai con lo smartphone.

Da una parte, a disposizione hai una calcolatrice completa, con grandi tasti per compiere tutte le operazioni che servono. Dall'altra c'è un tablet LCD per appunti, con superficie da ben 6,5″. Grazie al pennino in dotazione, potrai scrivere quello che ti serve: che si tratti di un'idea, di numeri o di operazioni, nessun problema.

Quando hai finito di scrivere note, basta premere un pulsante: verrà tutto cancellato e potrai ricominciare. Se invece vuoi conservare quello che hai scritto, nessun problema: il tipo di display si presta perfettamente allo scatto di foto, direttamente con lo smartphone, così da poter digitalizzare le tue note.

Insomma, questa calcolatrice con tablet per appunti (dotato di pennino) è una vera e propria genialata, ora più economica che mai: completa velocemente l'ordine da Amazon e portalo a casa a 18€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

