Cala l'interesse verso i tablet: cosa sta succedendo?

Stando a quanto si scopre dal portale di IDC (International Data Corporation), sembra che il mercato mondiale dei tablet stia calando vistosamente in questi primi mesi dell’anno. Dopo due anni in crescita (anche per via della pandemia da Coronavirus), il settore ha mostrato un grosso calo delle spedizioni.

Parlando di numeri, vi segnaliamo che in questi primi tre mesi dell’anno (gennaio-febbraio-marzo), sono stati spediti in tutto il globo solo 38,4 milioni di tablet. È una quota inferiore del 3,9% rispetto le stime precedenti. A cosa si deve questa riduzione delle vendite? In primo luogo il mercato si è saturato dopo la pandemia da CoVid-19; inoltre c’è la famosa crisi dei semiconduttori che la fa da padrone.

Perché il mercato dei tablet è in calo?

Ecco cosa ne pensa Anuroopa Nataraj, l’analista senior di IDC:

Sebbene il mercato dei tablet sia certamente in una tendenza al ribasso a livello globale a causa della minore domanda nei mercati maturi, è interessante vedere diversi nuovi attori entrare nei mercati emergenti, in particolare fornitori di smartphone come realme, OPPO, Xiaomi e così via. Sebbene i loro volumi non siano abbastanza significativi per spostare il mercato al momento, è l’elevata domanda di tablet nei mercati emergenti dall’inizio della pandemia che ha portato questi fornitori a sfruttare la loro presenza sul canale esistente per costruire un ecosistema dove i consumatori possiedono più prodotti dello stesso marchio, proprio come Apple.

Qual è l’azienda numero uno del settore?

Proprio l’OEM di Cupertino è la compagnia numero uno del mercato, grazie anche alla quota del 31,5% ottenuta negli ultimi mesi con le spedizioni di iPad. Immediatamente dopo troviamo Samsung, Amazon, Lenovo e Huawei.

Cosa vi consigliamo noi?

