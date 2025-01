Caffè e non solo con la Dolce Gusto Krups Mini Me: maxi sconto Amazon (-42%)

Su Amazon torna in super offerta una delle macchinette del caffè più vendute e apprezzate: la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me, adatta anche per altri tipi di bevande, sia calde che fredde, è in sconto a soli 58 euro invece di 99,99. In più, con l’acquisto, avrai diritto a ricevere 30 euro di capsule in omaggio.

Dolce Gusto Krups Mini Me: caffè, cappuccini e molto altro

Con la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me sarà come portarsi un piccolo bar a casa. Dal design compatto, elegante e moderno, potrai preparare in modo automatico non solo ottimi caffè espresso, ma anche tante soluzioni di bevande calde e fredde, tra cappuccini, tisane, tè caldi e freddi, caffè freddo e molto altro ancora.

Il tutto funziona con la tecnologia Play&Select che ti permette di selezionare facilmente la lunghezza delle tue bevande. Il serbatoio amovibile ha una capacità di 800 ml e non dovrai quindi ricaricarlo frequentemente: la pulizia è poi semplicissima.

Il sistema Hot&Cold è poi il grande segreto di questa macchinetta: ti basta uno switch per passare facilmente dalle bevande calde a quelle fredde, a seconda delle capsule che avrai acquistato. In ogni modo, il sistema Thermoblock integrato farà sì che tu possa raggiungere la temperatura ideale dell’acqua in pochi secondi, senza lunghe attese. La macchinetta si spegne poi in automatico dopo 5 minuti di inattività.

Compatta, ma versatile ed efficace nelle prestazioni, la Nescafé Dolce Gusto Krups Mini Me sarà un’ottima aggiunta alle tue pause: acquistala in sconto a 58 euro invece di 99,99.