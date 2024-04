Caffè e Cappuccino ogni mattina con De'Longhi Dedica SCONTATA del -48%!

Se dovessimo pensare a un marchio che produce macchine da caffè dalla qualità sempre più alta, sarebbe sicuramente De’Longhi. E con il modello “Dedica” ha fatto davvero centro! Oltre alla costruzione totalmente in metallo, questo modello in particolare ti permetterà di avere caffè e cappuccino proprio come nel tuo bar preferito, ma nella tua cucina di casa. Il suo prezzo iniziale, vista la qualità, raggiungeva i 278,99€. Con lo sconto totale del 48% su Amazon, però, potrai prenderla a 145,00€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi

Dotata di un cappuccinatore regolabile, la De’Longhi Dedica ti permette di creare la schiuma di latte perfetta per accompagnare il tuo caffè espresso preferito. Grazie alla sua versatilità, puoi personalizzare il tuo caffè come desideri, regolando la lunghezza e l’intensità dell’erogazione con la funzione Flow Stop.

I pulsanti intuitivi ti consentono di controllare tutte le funzioni della macchina con facilità, mentre il riscaldamento ci impiega solo 40 secondi, assicurandoti un caffè pronto in un batter d’occhio. E quando hai finito, la macchina si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo, garantendo sicurezza ed efficienza energetica.

Inoltre, il serbatoio d’acqua estraibile da 1 litro e i suoi accessori extra, come il raccogli gocce regolabile in altezza e lo scalda tazze passivo, rendono la preparazione del caffè un’esperienza completa e senza complicazioni.

Il suo design è davvero riuscito, incarnando tutta la qualità dell’azienda grazie alla finitura metallica lucida e l’etestica tradizionale.

Porta un intero angolo di bar a casa tua con la macchina da caffè De’Longhi Dedica a soli 145,00€ anziché gli originari 278,99€!