Caffè come al BAR: sei tu il barista di casa con Beko (anche cappuccino)

Non hai più bisogno di andare la bar per goderti un ottimo espresso un cappuccino. Nella tua cucina manca una macchinetta per caffè? Non c’è più nessun problema ora che puoi portare a casa questo gioiellino di Beko. Anche nell’estetica ti ricorda quelle professionali quindi cosa aspetti a diventare un barista?

Con lo sconto del 12% ora in corso su Amazon, il prezzo diventa più dolce. Non perdere questa opportunità ma collegati immediatamente dove puoi portarla a casa con soli 82€.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia grazie ai servizi Prime.

Macchinetta per caffè Beko: come al bar ma con la comodità di casa tua

Bella, compatta ma con tutto quello che ti occorre per poterti gustare sia caffè che cappuccini a più non posso. Questa macchinetta di Beko è eccezionale e soprattutto ti fa sentire come un barista. Come puoi notare, infatti, ha il braccio manuale in cui carichi la tua miscela preferita e ti fa fare quel movimento di polso che hai sempre osservato da dietro un bancone.

Con contenitore dell’acqua super capiente e ripiano scaldatazze sulla sommità, credimi, vivi l’esperienza integrale sotto tutti i punti di vista.

Per utilizzarla non devi che girare la manopola e aspettarne il riscaldamento che avviene in modo veloce. Nel caso tu volessi montare il latte, seleziona l’icona del vapore, attendi qualche secondo e dai il via a una schiuma da leccarti i baffi.

Pressione di 15 bar, facilità di utilizzo e di pulizia. I risultati? Straordinari.

Non perdere la tua occasione di gustarti un caffè come al bar con Beko. Porta a casa la tua macchinetta a casa a soli 82€ con l’offerta di Amazon in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.