Caffè Borbone Miscela Rossa: 300 cialde ESE 44mm a soli 39€ su eBay

Se sei un amante del caffè e non vuoi rinunciare alla qualità, questa offerta è proprio ciò che fa per te. Su eBay è disponibile una promozione imperdibile dedicata alle cialde di Caffè Borbone Miscela Rossa. Normalmente vendute a 60,17 euro, puoi ora acquistare ben 300 cialde filtro carta ESE 44mm a soli 39,99 euro. Un’occasione da non perdere per gli appassionati del caffè italiano di qualità.

La qualità del Caffè Borbone Miscela Rossa

Caffè Borbone è un marchio rinomato nel panorama del caffè italiano, conosciuto per la sua dedizione alla qualità e al gusto autentico. La Miscela Rossa, in particolare, è famosa per il suo aroma deciso e il sapore robusto, perfetta per chi ama un caffè intenso e corposo. Le cialde ESE 44mm sono compatibili con la maggior parte delle macchine da caffè presenti sul mercato, garantendo praticità e facilità d’uso.

Le cialde ESE (Easy Serving Espresso) da 44mm sono ideali per chi desidera godere di un espresso di alta qualità senza la necessità di macinare il caffè o utilizzare complicate macchine professionali. Ogni cialda contiene una dose perfetta di caffè macinato, racchiuso in una carta filtro biodegradabile, assicurando un impatto ambientale ridotto. Inoltre, le cialde garantiscono freschezza e conservazione dell’aroma, offrendo ogni volta un caffè come appena macinato.

L’offerta su eBay rappresenta un risparmio significativo rispetto al prezzo originale. Con un costo di soli 39,99 euro per 300 cialde, il risparmio è notevole, permettendo di godere di un caffè di alta qualità a un prezzo decisamente conveniente. Questo significa avere la possibilità di preparare 300 tazze di caffè, con un costo di circa 0,13 euro a cialda, un affare incredibile anche per chi ama concedersi più di un caffè al giorno.