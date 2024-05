Caffè Borbone Miscela Rossa: 100 capsule compostabili per Lavazza A Modo Mio in GRANDE OFFERTA

Avete una Lavazza A Modo Mio ma sognate il gusto inconfondibile del caffè Borbone? Su Amazon è in corso un’offerta epica: 100 capsule compostabili della deliziosa miscela Rossa di Caffè Borbone a soli 20,32 euro! Con uno sconto da far tremare le tazzine del bar, pagherete appena 20 centesimi a capsula e aiuterete anche l’ambiente.

Gusto napoletano con il caffè Borbone Miscela Rossa

Tuffatevi in un autentico espresso napoletano con il caffè Borbone. La miscela Rossa è pensata per gli amanti del caffè forte e deciso, con una carica di energia che vi farà saltare fuori dal letto al mattino. Il suo gusto robusto e intenso è il risultato di un dosaggio magistrale delle migliori qualità di caffè, pensato per soddisfare i palati più esigenti.

Le capsule Caffè Borbone sono amiche dell’ambiente, grazie al contenitore in biopolimero e alla carta filtro. L’espresso è buono come al bar e buono anche per il pianeta: ogni capsula, infatti, può essere smaltita nell’umido e trasformata in compost. Il packaging esterno in carta è FSC, il marchio della gestione forestale responsabile, mentre CIC, garantisce la possibilità di smaltire in modo ecologico ogni capsula.

Non lasciatevi scappare questa opportunità irripetibile su Amazon! Con soli 20,32 euro, porterete a casa 100 capsule della miscela Rossa di Caffè Borbone per Lavazza A Modo Mio. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, garantite da Amazon Prime. Quindi, cosa state aspettando? Fatevi un regalo per il palato e godetevi ogni sorso di questo delizioso caffè!