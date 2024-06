Caffè Borbone Miscela Blu: 300 cialde ESE a soli 51€ su eBay

Se sei un amante del caffè e utilizzi macchinette ESE da 44mm, eBay ha una proposta che non puoi rifiutare: 300 cialde di Caffè Borbone Miscela Blu a un prezzo scontato. L’offerta prevede una riduzione da 68,32 euro a 51,40 euro, permettendo un notevole risparmio.

Una scelta di qualità per il tuo caffè

Le cialde Caffè Borbone Miscela Blu sono famose per la loro qualità e gusto inconfondibile. La Miscela Blu è particolarmente apprezzata per il suo equilibrio tra intensità e cremosità, risultando perfetta per chi cerca un caffè corposo e aromatico.

Queste cialde sono compatibili con tutte le macchinette ESE da 44mm, offrendo versatilità e facilità d’uso. La combinazione di arabica e robusta dona un gusto pieno e rotondo, ideale per ogni momento della giornata. Inoltre le cialde in filtro carta garantiscono una preparazione rapida e pulita, senza dover dosare il caffè manualmente e anche un’attenzione per l’ambiente essendo compostabili.

Insomma se cerchi un caffè di qualità superiore a un prezzo scontato, le cialde Caffè Borbone Miscela Blu su eBay sono un’opzione eccellente. Questo sconto è un’occasione da non perdere per chi desidera gustare un caffè delizioso a casa, con la comodità delle cialde ESE. Approfittane ora per arricchire le tue pause caffè con un prodotto di eccellenza italiana.