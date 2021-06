Da amante del caffé ad amante del caffè: e quando le ritrovi 100 capsule di Borbone per sistema Nespresso a 15,99€ appena? Ecco, appunto: solo durante l'Amazon Prime Day ci sono queste follie. Le spedizioni sono rapide e gratis!

Caffè Borbone: capsule a prezzo assurdo al Prime Day

Una miscela, quella Blu, che non serve descrivere. Si tratta di quella più scelta dagli italiani: gusto corposo, ma perfetto per una tazzina da gustare in qualsiasi momento.

Con circa 0,15€ per ogni caffè di qualità, ogni pausa ha un sapore più buono! Se non ami la Blu, in sconto ci sono anche la miscela Nera, quella Rossa, la Oro e addirittura il decaffeinato (la Verde).

Le tue 100 capsule Nespresso di caffé Borbone ora le porti a casa a un prezzo imbarazzante per il Prime Day: solo 15,99€ con spedizioni rapide e gratis, direttamente da Amazon.

Se non fai oggi questo super affare, quando lo fai? Non dimenticare: le altre occasioni le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

