Cacciavite di precisione Xiaomi in kit: solo oggi a soli 15€

Sul Mi Store è in corso un’offerta speciale a tempo, disponibile solo per oggi, dedicata a tutti gli amanti del fai da te. Il Cacciavite di Precisione Xiaomi è tuo a soli 15,99€, invece di 19,99€. Ti arriva nel suo case di alluminio con 24 punte di precisione di altissima qualità.

Facile da portare sempre con te, questo kit è ideale per svolgere qualsiasi lavoro di precisione. Un’occasione unica per avere in casa o in ufficio tutto il necessario che serve per qualsiasi manutenzione, montaggio e riparazione. Sbrigati perché hai poche ore prima che la promozione finisca.

Cacciavite di precisione Xiaomi in kit: la soluzione perfetta per tutto

Sia che devi stringere le viti dei tuoi occhiali o quelle del tuo drone, il Cacciavite di Precisione Xiaomi in kit è l’ideale da avere sempre a portata di mano. Oggi lo trovi in super offerta a soli 15,99€, invece di 19,99€. Cosa contiene il case in alluminio magnetico?

24 punte di precisioni di altissima qualità;

di precisioni di altissima qualità; punte di precisione in lega di acciaio S2 precise e durevoli;

precise e durevoli; cacciavite con impugnatura sfaccettata in lega di alluminio a tre facce per essere ergonomico, comodo e facile da usare;

in lega di alluminio a tre facce per essere ergonomico, comodo e facile da usare; cappuccio girevole per utilizzare il cacciavite con una sola mano.

Acquistalo adesso a soli 15,99€, invece di 19,99€. Lo trovi sul Mi Store in offerta speciale solo per oggi, salvo esaurimento scorte.