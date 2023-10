Cacciavite in kit 32 in 1 a prezzo RIDICOLO su Amazon (7,99€)

Questo cacciavite in kit 32 in 1, dotato di comodissima custodia, potrai completare tutti i lavori di fai da te che richiedono il massimo della precisione senza alcun problema. Al suo interno, c’è tutto l’occorrente e non dovrai perdere tempo a cercare inserti e adattatori.

Incredibilmente, questo spettacolare set lo prendi a 7,99€ appena da Amazon, se la promozione non è già finita: completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Un set super completo, composto da manico, prolunga e 30 inserti diversi:

5 cacciaviti a croce: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm; 5 cacciaviti unidirezionali: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 3,0 mm; 6 cacciaviti esagonali: 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm; 7 cacciaviti a penna: T2, T4, T5, T6, T8, T9, T10; Sono presenti anche 1 pezzo di impugnatura antiscivolo e 1 pezzo di leva lunga.

I bit sono magnetici e sarà questo che contribuirà a rendere ancora più semplice il completamento delle operazioni. Insomma un prodotto super completo e particolarmente utile, che adesso ti accaparri a prezzo ridicolo su Amazon.

Completa il tuo ordine al volo per accaparrarti questo cacciavite in kit 32 in 1 a 7,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.